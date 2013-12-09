Yangına müdahale eden itfaiyecilere polisten biber gazı!

Erzincan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile polis arasında park yüzünden arbede çıktı. İtfaiyecilerin üzerine biber gazı sıkan polis, bir itfaiye erini döverek gözaltına aldı.

Yangın dün saat 13.00 sıralarında Halitpaşa caddesi üzerindeki 3 katlı bir alışveriş merkezinin kazan dairesinde meydana geldi. Recep Demirci'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kazan dairesindeki alevleri söndürdü. Bina bir anda dumanla kaplandı. Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri binanın dış camlarını açarak dumanın çıkmasını sağladı.

Bu sırada itfaiye eri Binali Ş., izinli olmasına rağmen özel otomobili ile yangın alanına gelerek arkadaşlarına yardım etmek istedi. Polis, yangın alanına yakın bir yere çektiği özel otomobilini kaldırmasını istedi. Binali Ş., itfaiyeci olduğunu yangına müdahale ettiğini söylemesine rağmen, polisler otomobilini kaldırılması yönünde ısrar etti.

Bunun üzerine otomobilinin yanına giden Binali Ş. ile polisler arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya Binali Ş.'nin mesai arkadaşları ve yakınlarının da katılması üzerine bir polisler, itfaiye erleri ve vatandaşlar arasında arbede çıktı.

Çıkan olaylarda polis itfaiye erlerinin üzerine biber gazı sıktı ve Murat Ş.'yi yere yatırarak polise mukavemetten gözaltına alındı.