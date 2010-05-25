Yangına ikinci kurban

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında baygın bulunan 2 kişiden biri olan Özlem Çakan, tüm müdahalelere rağmen iyileşme belirtisi gösteremedi. Yetkililer, genç kızın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.





Yangında Çakan'la birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi tanısı konulan Zeynep Binici, daha önce hayatını kaybetmişti.





Olay sırasında 3. kattan atlayan Ayşegül Akbulut ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.