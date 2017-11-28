T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangına giden itfaiyenin suyu tükendi, ev harabeye döndü

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi’nde dün gece çıkan yangına giden itfaiye aracının suyu tükenip, yanında takviye su tankeri de olmayınca ev kullanamayacak hale döndü

28 Kasım 2017 13:07

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi’nde dün gece çıkan yangına giden itfaiye aracının suyu tükenip, yanında takviye su tankeri de olmayınca ev kullanamayacak hale döndü.
Ciğirler Mahallesi’nde Hasan Gümüş’e ait iki katlı evde dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline bir kilometre uzaklıktaki Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracında alevleri söndüremeden suyunun tükenmesi ve beraberinde takviye su tankerinin olmayışı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yangını mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangında can kaybı olmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, Kızılcahamam\'da meydana gelen bütün yangınlarda aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, “Kızılcahamam’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ton su kapasiteli bir tane itfaiye aracı var. Olaylara itfaiye aracıyla birlikte su tankeri gitmiyor. İtfaiye aracının 3 ton su kapasitesi var ve yangına ilk müdahalesinde suyu tükeniyor. Bu sırada Ankara veya Kahramankazan\'dan takviye ekip çağrılıyor ama onlar gelene kadar evler tamamen küle dönüyor. Ve ardından gelen takviye su tankerleri içerisindeki suyu dereye boşaltıp dönmek zorunda kalıyor. Oysa yangına gelen ilk itfaiye aracı ile su tankeri birlikte yola çıksa yangınlara müdahale edebilecekler” diye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurullah TOSUNKIZILCAHAMAM Ankara DHA ANKARAnın KızılcahamamCiğirler MahallesindeCiğirler Mahallesinde Hasan GümüşeMahalleAnkara Büyükşehir BelediyesiYangınıYangındaAdınıKızılcahamamAnkara Büyükşehir Belediyesinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24