-YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI MANİSA (A.A) - 08.03.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yangına müdahale için ters yönde giden itfaiye aracının otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için hareket eden Hamdi Demir(32) yönetimindeki 45 TC 873 plakalı itfaiye aracı, Acarlar Mahallesi'nde girdiği ters yöndeki Murat Dağı Sokağı'nda Süleyman Tokmak (65) yönetimindeki 45 TN 854 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Dudu Can (71), Osman Nuri Can (72) ve sürücü Süleyman Tokmak (65) olay yerine gelen AKS ve 112 Acil Servis personelinin çabaları sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Süleyman Tokmak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan itfaiye aracı sürücüsü Hamdi Demir gözaltına alındı. Kazada ayrıca yol kenarında park halinde olan 45 TR 176 plakalı özel otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.