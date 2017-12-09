YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA)

Beyoğlu\'nda yangına giden itfaiye aracı yola dökülen motor yağı nedeniyle kaza yaptı.

Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipler yangın ihbarı üzerine çıktı. Kadırgalar Caddesi\'nde merdiven aracının sürücüsü, bir araçtan yola dökülen motor yağı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yeşillik alana çıktı. Hızını alamayan araç tekrar yola döndü ancak bariyer ve elektrik direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü

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-Bariyerlere vuran itfaiye aracı

-Kaza yerindeki polis ekipleri

-Yola dökülen yağ

-İtfaiye aracının izleri

-Genel ve detay görüntüler