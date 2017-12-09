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YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA) Beyoğlu'nda yangına giden itfaiye aracı yola dökülen motor yağı nedeniyle kaza yaptı

09 Aralık 2017 18:52

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA)
Beyoğlu\'nda yangına giden itfaiye aracı yola dökülen motor yağı nedeniyle kaza yaptı.
Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipler  yangın ihbarı üzerine çıktı. Kadırgalar Caddesi\'nde merdiven aracının sürücüsü, bir araçtan  yola dökülen motor yağı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yeşillik alana çıktı. Hızını alamayan araç tekrar yola döndü ancak  bariyer ve elektrik direğine çarptıktan sonra  durdu.  Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü
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-Bariyerlere vuran itfaiye aracı
-Kaza yerindeki polis ekipleri
-Yola dökülen yağ
-İtfaiye aracının  izleri
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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