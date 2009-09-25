Yangına gidemediler, dayak yediler

Hakkari'deki ot yangınını söndürmeye giden iki itfaiye aracı yolda kaldı. Bunun üzerine bazı mahalle sakinleri, taş ve sopalarla araçlara saldırdı. Polis, öfkeli kalabalığı gaz bombası kullanarak dağıtırken, olaylarda bir itfaiyeci yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesinde Niyazi Özer isimli vatandaşa ait kışlık ot yığınları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.



Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı çukura saplanınca yangına mahalle sakinleri müdahale etmek zorunda kaldı.



Bu sırada gelen ikinci itfaiye aracı da yokuş ve bozuk yol nedeniyle yangın yerine çıkamadı. Bunun üzerine sinirlenen bazı mahalle sakinleri itfaiye araçlarına saldırdı.



Ellerine aldıkları taş ve sopalarla itfaiye aracına saldıran kalabalığı polis gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.



İtfaiye aracı içerisinde taş isabet eden bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı.



Polis olay bölgesinde yoğun güvenlik önlemi aldı.