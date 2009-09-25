T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yangına gidemediler, dayak yediler

Hakkari'deki ot yangınını söndürmeye giden iki itfaiye aracı yolda kalınca mahalle sakinleri, taş ve sopalarla araçlara saldırdı.

25 Eylül 2009 03:00

Hakkari'deki ot yangınını söndürmeye giden iki itfaiye aracı yolda kaldı. Bunun üzerine bazı mahalle sakinleri, taş ve sopalarla araçlara saldırdı. Polis, öfkeli kalabalığı gaz bombası kullanarak dağıtırken, olaylarda bir itfaiyeci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesinde Niyazi Özer isimli vatandaşa ait kışlık ot yığınları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı çukura saplanınca yangına mahalle sakinleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Bu sırada gelen ikinci itfaiye aracı da yokuş ve bozuk yol nedeniyle yangın yerine çıkamadı. Bunun üzerine sinirlenen bazı mahalle sakinleri itfaiye araçlarına saldırdı.

Ellerine aldıkları taş ve sopalarla itfaiye aracına saldıran kalabalığı polis gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

İtfaiye aracı içerisinde taş isabet eden bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı.

Polis olay bölgesinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24