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Yaşam

Yangın tatbikatı paniğe yol açtı

Rize'de İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 296'ncı yıl dönümünde bir tatbikat sırasında kullanılan yoğun gaz izleyenleri etkiledi.

28 Eylül 2010 03:00

T24- Rize Belediyesi tarafından İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 296'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tatbikat sırasında yanan araca müdahale eden ekiplerin sıktığı söndürücü gaz rüzgarın etkisiyle protokolün oturduğu platforma ulaştı. Platformdaki bazı protokol üyeleri yoğun gazdan etkilendi.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yangın tatbikatına Vali Vekili Mustafa Kayıran, Rize Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Bakırcı, Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, halk ve öğrenciler katıldı. Tatbikat sırasında bir binada çıkan yangın sonrası mahsur kalan kişilerin kurtarılması, trafik kazası sonrası araçta sıkışan yaralının kurtarılması, ev yangınına müdahale şekilleri gösterildi.


Tatbikatın en heyecanlı anı yanan bir araca müdahale sırasında yaşandı. Alev alan araca olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki yönden karbondioksit gazı sıkmaya başladı. Aşırı derecede sıkılan gazdan dolayı çevreye yayılan duman rüzgarın etkisiyle hemen yakındaki protokol platformuna doğru ilerledi. Kısa bir süre yoğun duman altında kalan platformda oturan protokol üyeleri gazdan etkilendi.


Ağız ve burunlarını kapatan bazı protokol üyeleri platformdan inerken çevredekiler de kaçışmaya başladı. Bu sırada tatbikatı yöneten Rize Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Minder, “Duman hemen dağılacaktır. Suyu biraz fazla sıkın” uyarısında bulundu. Yangın söndürüldükten sonra Minder, protokole dönerek, “Rüzgarın tesiriyle duman sizlere doğru geldi. Özür diliyorum” dedi.


Tatbikat daha sonra Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın itfaiye erlerini tebrik etmesi ile sona erdi.

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