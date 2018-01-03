T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangın sonrası kaybolan aile için patates kuyularında arama yapılacak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetleri, aynı olayda harabeye dönen bitişikteki evde bulunan patates kuyularında aranacak

03 Ocak 2018 19:19

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin cesetleri, aynı olayda harabeye dönen bitişikteki evde bulunan patates kuyularında aranacak.
Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 35 gün önce çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi\'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında, aileye ait 4 büyükbaş hayvan ahırlarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 16 Aralık\'ta Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de isimleri açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5\'e çıktı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timlerinin Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Çalışmalar sürerken, jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 1 av tüfeği ile 1 tabancayı olayla ilgili bağlantısı olabileceği ihtimaliyle incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
PATATES KUYULARINDA ARANACAKLAR
Kayıp Çataloğlu Ailesi\'nin en büyük ferdi Emin Çataloğlu bugün sabah saatlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadenİz ile görüştüklerini belirterek, \"Vali Bey\'e kimsenin içerisinde yaşamadığı yanan ve harabeye dönen ikinci evin içinde bulunan patates kuyularında arama yapılması ricasında bulunduk. Vali Bey de bizlere tekrar orada arama çalışması yapılacağını söyledi\" dedi.
Olayın yaşandığı köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Emir köyü Muhtarı Muzaffer Kabul de kayıp ailenin bir an önce bulunması arzusunda olduğunu belirterek, köylülerle beraber zaman zaman arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUBürmeKasımAilesiKuzören MahallesiEvlerdenFazılSebahatEminSerdarEvinAnkara Adli Tıp KurumuSoruşturmaErhanAralıkAralık ErhanAliBöyleceKastamonuJandarma Komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24