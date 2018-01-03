Yangın sonrası kaybolan aile için patates kuyularında arama yapılacak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin cesetleri, aynı olayda harabeye dönen bitişikteki evde bulunan patates kuyularında aranacak.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 35 gün önce çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi\'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında, aileye ait 4 büyükbaş hayvan ahırlarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 16 Aralık\'ta Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de isimleri açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5\'e çıktı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timlerinin Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Çalışmalar sürerken, jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 1 av tüfeği ile 1 tabancayı olayla ilgili bağlantısı olabileceği ihtimaliyle incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

PATATES KUYULARINDA ARANACAKLAR

Kayıp Çataloğlu Ailesi\'nin en büyük ferdi Emin Çataloğlu bugün sabah saatlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadenİz ile görüştüklerini belirterek, \"Vali Bey\'e kimsenin içerisinde yaşamadığı yanan ve harabeye dönen ikinci evin içinde bulunan patates kuyularında arama yapılması ricasında bulunduk. Vali Bey de bizlere tekrar orada arama çalışması yapılacağını söyledi\" dedi.

Olayın yaşandığı köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Emir köyü Muhtarı Muzaffer Kabul de kayıp ailenin bir an önce bulunması arzusunda olduğunu belirterek, köylülerle beraber zaman zaman arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi.



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