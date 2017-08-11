İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Çapa'da yangın söndürmeye giden itfaiye, evde 2 milyon liralık kanser ilacı buldu. Emniyet, evde bulunan 3 bin kutu kanser ilacına el koyarken, ev sahibini de gözaltına aldı.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul’da Fatih Çapa Emek Sokak’ta önceki gün sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıkan bir eve müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Araştırmada, evin hasar görmeyen bir odasında binlerce kutu ilaç olduğu fark edildi. Çapa, Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerine çok yakın bir bölgede olan evde inceleme yapan İstanbul Güven Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin kutu kanser ilacına el koydu. İlaçların piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu bildirildi. Evin sahibi olan Dr. M.B. gözaltına alındı.

Reçete ile alınmış

3 bin kutu kanser ilacın bir kısmının kullanım tarihinin geçmiş olduğu, bir kısmının karekodunun silindiği belirlendi. Polis, kanser ilaçlarının gerçek kişilere reçete ile yazıldığını ancak hastalara verilmediğini tespit etti. İlaçların yüksek fiyata başkalarına satıldığı ya da yurtdışına gönderilip gönderilmediği ihtimali de araştırılıyor.

Görgü tanıkları, evde bulunan bir kişinin yangın çıktıktan sonra kaçtığını söyledi. Mahalle sakinleri, yangın çıkan eve gelen kişilerin ellerinde ilaç poşetleri gördüklerini, ağır hasta bir kişinin bulunduğunu düşündüklerini ifade etti. Mahalleli, aynı kişilerin başka evlere de ilaç poşetleriyle geldiklerini öne sürdü. Kanser ilaçları üzerinden milyonluk vurgun yapan bir çete olabileceğini değerlendiren polis, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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