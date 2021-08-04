Yangın söndürme çabaları sürüyor; Atina'da insanlara "Evde kal" uyarısı yapıldı

Yunanistan’da başkent Atina’nın kuzeyinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken yetkililer, Atina sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları uyarısında bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Yunanistan’da Atina’nın kuzeyinde çıkan orman yangınlarına 500 itfaiyeci, dokuz helikopter ve beş uçakla müdahale sürüyor.

Bunaltıcı sıcak ve zorlu koşullar sürerken, Yunanistan’da yetkililer Atina sakinlerinden dışarıya çıkmamalarını ve pencerelerini kapalı tutmalarını söyledi.

Atina’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerini gördü.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yangınlar nedeniyle can kaybı yaşanmadığını söyledi.

TIKLAYIN - Yunanistan'da Atina çevresinde orman yangınları: 5 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildi