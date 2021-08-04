Yunanistan'da Atina çevresinde orman yangınları: 5 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildi

Yunanistan’da Atina çevresinde çıkan orman yangını nedeniyle başkentin kuzeyine doğru yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aşırı sıcaklarla mücadele eden Yunanistan’da Atina çevresindeki yangını kontrol altına alabilmek için beş uçak ve beş helikopter kullanıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Akdeniz’i etkisine alan yangın felaketleri Türkiye, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde sürüyor. Uzmanlar, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın belirli bölgelerinde 42 dereceyi gören hava sıcaklığını “1987’den bu yana en kötüsü” olarak yorumluyor.

Atina’nın kuzeyinde dün, büyük bir orman yangını başladı. Yerleşim bölgelerine giderek yaklaşan yangına karşı binlerce kişi evlerini terk ederek araba ve otomobilleriyle şehrin iç bölgelerine kaçmaya başladı.

Yangına müdahale için beş uçak ve birinin Rusya’dan kiralanan Be-200 olduğu beş helikopter kullanıldı.

Alevlerin elektrik sütunlarına zarar verdiği, elektik ağının sıcak hava nedeniyle daha fazla açılan klimalar nedeniyle hâli hazırda baskı altında olduğu belirtildi.

Yunanistan itfaiye servisi, salı ve perşembe günleri için tüm ülkeye alarm vermişti.