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Yaşam

Yangın sezonu Bodrum'da açıldı

Yılın ilk orman yangını haberi Muğla’nın Bodrum ilçesinden geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10 Temmuz 2010 03:00

Yılın ilk orman yangını haberi Muğla’nın Bodrum ilçesinden geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    
Bodrum'un Yalıçiftlik ile Mumcular beldeleri arasındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Havanın kuru olması ve bölgedeki rüzgar, yangını kısa sürede ormanlık alana taşıdı.

Yangın bölgesinin sarp olması nedeniyle ekipler ilk aşamada karadan söndürme çalışmalarına katılamadı.

Yangına 2 uçak ve 5 helikopter havadan müdahale ediyor. Yangın için İzmir ve Denizli'den de takviye helikopter istendi.

Geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için karadan ekipler de seferber oldu.

Bölgedeki belde ve ilçe belediyelerden de çok sayıda itfaiye yangın yerine gönderildi.

 

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