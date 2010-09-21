-YANGIN PARLAYICI MADDEDEN BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yangının, çatıdaki izolasyon çalışmaları sırasında kaynak yapılırken ortamdaki parlayıcı maddenin aniden alev almasıyla çıktığını söyledi. Vali Harput, UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, hastanenin çatısında kış mevsimine hazırlık amacıyla izolasyon çalışması yapıldığını belirtti. ''Yangın, hastane çatısına izolasyon çalışmaları sırasında kaynak yapılırken oradaki parlayıcı maddenin aniden alev almasıyla çıkmış'' diyen Harput, şöyle konuştu: ''Çok süratli bir müdahaleyle yaklaşık bin 200 metrekare genişliğindeki alanda etkili olan yangın, yaklaşık 40 dakikalık bir zaman içerisinde aşağı katlara sirayet etmeden söndürüldü. Bu arada, her ihtimale karşı aşağı katlarda yatan hastalarımızın çok seri şekilde tahliyeleri yapıldı. Alt katlarda herhangi bir tahribat olmadığı için ikindiden itibaren hastalar yerlerine alınacak.'' Harput, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de belirterek, ''Konuyla ilgili gerek adli gerek idari yönü itibarıyla varsa bir eksiklik, yanlışlık ve kusur, mutlaka ortaya çıkacak ve gereği yapılacaktır'' dedi. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz ile yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Harput, burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: ''Yangın mahallini yakından gördük. Ama bir şey daha gördük. Yangın Allah'tan orada çok ciddi bir riskin sınır noktasında söndürülmüş. Alt kata geçmek üzereyken söndürülmüş. Bu, çok önemli bizim için. Alt katlara geçmemesi, zamanında büyük bir fedakarlıkla söndürülmesi bizi, Bursa'yı ve milletimizi büyük bir felaketten korumuş. Tekrar geçmiş olsun diyorum.''