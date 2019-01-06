Yangın merdiveninden tırmanıp tekstil firmasını soydular

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de bir tekstil firması, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Aralık Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmasının bulunduğu iş hanı önüne gelen 5 şüphelilerden 3\'ü, yangın merdiveninden tırmanarak firmanın en üst katında bulunan yönetim katına girdi. Diğer iki kişi ise gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheliler firma sahibinin odasına yöneldi. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler, çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyasını, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı.

Pazartesi sabah saatlerinde iş yerine gelen firma sahibi Ahmet Polat, soyulduklarını fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iş yerinde inceleme yaptı. Kameraları incelemeye alan ekipler, soygunu gerçekleştiren 5 şüphelinin tekstil firmasına yangın merdiveninden tırmanarak girdiğini belirledi.

ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ. BURAYA NASIL GİRDİLER?

Firma sahibi Ahmet Polat olayı şöyle anlattı:

\"Pazartesi günü saat 09.30\'da iş yerine geldim ve ofisimi dağınık bir şekilde gördüm. Arkadaşlara ofisin neden dağınık olduğunu, \'tavandan su falan mı akıyor?\' diye sordum. Onlar da haberlerinin olmadığını söyledi. Yangın kapısı ve pencerenin de açık olduğunu gördüm. Sonra sokaktaki kamera kayıtlarına baktım. Görüntülerde, şüphelilerin önce keşif yaptığını, yarım saat sonra ise yeniden geldiğini gördük. Şüpheliler, yangın merdiveni kapısının kilidini kıramadığı için yönetim katına tırmanarak çıkıyorlar. Kesici aletlerle pencereyi açarak içeri giriyorlar. İki şüpheli içeri girdikten yarım sonra bir beyaz araba firmanın bulunduğu iş hanının önüne geliyor. O beyaz arabadan da 3 kişi iniyor. Onlardan da bir kişi yangın merdiveninden yukarı tırmanıyor. Yönetim katında bulunan odama giriyorlar. Şaşkınlık içerisindeyiz, buraya nasıl girdiler, çözmüş değiliz. Aşağı yukarı 3,5 saat içeride kalıyorlar. Çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası el çantamda bulunan ticari çekleri ve 25 bin TL parayı çalarak kaçıyorlar. Alt katlara girmemişler, üst katta bulunan firmamızın yönetim katına girmişler. Öyle zannediyorum ki, burayı bilen biridir ya da bizi tanıyan birileri de olabilir\"

HER ZAMAN YANIMA ALDIĞIM ÇANTAMI O GÜN İŞ YERİNDE UNUTTUM

İçinde 25 bin TL buluna çantasını iş yerinde unuttuğunu söyleyen Polat, \"Olaydan bir gün önce Cumartesi günü ağabeyim memleketten geldi ve beni arayarak bir toplantımız olduğunu söyledi. Toplantıya katılmamız gerektiğini ve acil çıkmamı isteyince ben de iş yerinden ayrıldım. Her zaman yanıma aldığım çantamı o gün iş yerinde unuttum. Çanta da masanın altındaydı. Toplantımız da uzun sürünce, çantayı gelip almaya üşendim. İçeri giren hırsızlar önce ofiste bulunan çelik kasayı kırmaya çalışıyorlar. O ara masanın altındaki çantayı fark ediyorlar. Çantada 25 bin TL, ticari çekler ve çelik kasanın anahtarı var. Anahtarı bulunca kasayı kırmaktan vazgeçiyorlar. Çelik kasayı açarak içinde bulunan 30 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alıyorlar. Daha sonra yangın merdiveninden aşağı inerek geldikleri araca binerek hızlıca uzaklaşıyorlar\" diye konuştu.

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