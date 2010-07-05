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Yaşam

Yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Turgutreis beldesinin İslamhaneleri köyündeki makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 1 helikopter, itfaiye ekipleri, orman yangın söndürme işçileri müdahale etti.


Bu arada bazı vatandaşlar da yangını kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösteren ekipler, güçlükle kontrol altına aldı. 


Yangında yaklaşık 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü, ekiplerin bölgede soğutma çalışmasına başladığı bildirildi.

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