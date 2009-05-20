Yangın havuzunda hayatları yandı!

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Bahçeköy Köyü'nde oturan, yaşları 14, 16 ve 18 arasında değişen 3 genç, yangın söndürme havuzuna düşüp boğuldu. Gençlerin yaşadıkları panikle birbirlerine sarılıp havuzun dibine battığı öğrenildi.



Tavas'ın Bahçeköy Köyü'nde oturan, Yusuf Barak (14), Musa Mucip (18), Fatih Yollu (16), Mehmet Ali Dilenç (17) ve Ömer Dilenç (15), bugün öğle saatlerinde birlikte ormanda gezintiye çıktı. Beş arkadaş, saat 15.00 sıralarında, köylerinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme havuzunda ellerini ve yüzlerini yıkayıp serinlemek istedi. Tel örgüleri aşıp havuzun kenarında ayağını yıkayan gençlerden Muca Mucip, bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Yüzmeyi bilmediği öğrenilen Musa'nın suda çırpındığını gören arkadaşları Yusuf ve Fatih de panik içinde havuza atladı.



Kenara çıkabilmek için birbirlerine sarılan 3 genç, kısa süre içinde suda kayboldu. Dışarıda kalan Mehmet Ali ve Ömer kardeşler ise hemen cep telefonlarıyla jandarmayı ve ailelerini arayıp durumu bildirdi. İki kardeş, aynı zamanda 1 kilometre uzaklıktaki Yorga Köyü'ne yürüyüp başlarından geçeni köylülere anlattı. Kısa süre sonra havuza ulaşan Nikfer Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramadan sonuç elde edemeyince vakit kaybetmeden durumu Denizli Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bildirip dalgıç istedi.



Olaydan yaklaşık 3.5 saat sonra bölgeye ulaşabilen dalgıçlar, kıyafetleri halen üzerinde olan 3 gencin cansız bedenlerini yaklaşık 6 metre derinlikteki yangın söndürme havuzunun dibinden çıkardı. Umut içinde havuzun kenarında bekleyen gençlerin aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Evlatlarının cenazelerinin sudan çıkarılışını gören aileler sinir krizleri geçirdi. Aileler, Denizli merkez ile yangın söndürme havuzu arasındaki mesafenin 1.5 saat olmasına rağmen, dalgıç ekiplerin 3.5 saatte bölgeye ulaşmasına tepki gösterdi. Acılı anne babaları yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirdi.



Yusuf Barak'ın Nikfer Köse Ahmetler Lisesi birinci sınıf, Musa Mucip'in Tavas Ticaret Lisesi üçüncü sınıf ve Fatih Yollu'nun da Kızılcabölük Endüstri Meslek Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilini fırsat bilip köylerine geldikleri öğrenildi. 3 gencin de ailelerinin tek erkek çocukları oldukları öğrenildi.



Gençlerin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)



