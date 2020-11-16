Yangın çıkan Vaniköy Camii'nin 3 boyutlu kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar'da dün yangın çına ve büyük hasar gören Vaniköy Camii'nin bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları ortaya çıktı.

Geçen sene bir restorasyon projesi için hazırlanan ve 2 milyon renkli noktayla caminin her ayrıntısının dijital kaydı olduğunu belirten Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, “Elimizde topladığımız 3 boyutlu bir nokta bulutu modeli mevcut bire bir olarak. Her ne kadar üzücü bir olay olsa da elimizde nokta bulutu verisinin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor, çünkü bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarmak ve aslına uygun olarak tekrar şekillenerek hayat bulmasını sağlayabilecek bir alt yapıya sahibiz” dedi. (DHA)