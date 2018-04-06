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YANGIN ÇIKAN HASTANEDE KAPLAMA MALZEMELERİ DÜŞTÜ; ÇEVREDEKİLER TEHLİKE ATLATTI 

  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor

06 Nisan 2018 16:43

 


Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı. 

DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ
Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Parçaların düşme anı
-Soğutma ünitesinden yayılan gaz
-Çevredekilerin uzaklaştırılması
-Genel ve detaylar

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