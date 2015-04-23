Yangın çıkan evdeki Ayaz bebeği, çocuğu olmayan halası kaçırmış!

Gaziantep’te yangın çıkan evde dumandan etkilenmemesi için kapının önüne bırakıldıktan sonra bulunamayan 15 günlük Ayaz bebeğin, halası 28 yaşındaki Birsel G. tarafından çocuğu olmadığı için kaçırıldığı ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla Adana’da bir yolcu otobüsünde yakalanan kız yurdu müdürü Birsel G. gözaltına alınırken, bebek ailesine teslim edildi.

DHA'dan Metin Faruk Tamer'in haberine göre, Merkez Şahinbey İlçesi’ne bağlı Ulaş Mahallesi’nde oturan 2 çocuklu muhasebeci Ali ve Emine Kiya çiftinin oturduğu evin yatak odasında dün öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenmemesi için evin kapısının önüne bırakılan bebek bir süre sonra ortadan kayboldu. Anne Emine Kiya’nın çocuğunun kaçırıldığını söyleyince harekete geçen polis, mahallede çok sayıda kişinin ifadesini aldı.

Yangın sırasında evde bulunan Ayaz bebeğin yanı sıra halası Birsel G. da ortadan kaybolduğunu belirleyen Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Birsel G.'nin bir kız yurdunda müdürlük yaptığı Adana’da gidebileceğini değerlendiren polis, otogardaki kamera görüntülerinden kadının bindiği otobüsü belirledi. Polisler, Birsel G. ile Ayaz’ın bulunduğu otobüsü hareket halindeyken durdurdu. Birsel G.'yi gözaltına alan ekipler, yolda biberonla süt satın alıp içirdikleri Ayaz bebeği Gaziantep’e getirdi. Bebek sağlık kontrolü için Gaziantep Çocuk Hastanesi’ne, halası Birsel G. ise sorgulanması için emniyete götürüldü.

Ailesine kavuştu

Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen bebek, 5 yaşındaki ağabeyi Berat ile kendisini bekleyen anne ve babasına teslim edildi. Kiya ailesi, bebeklerine kavuşma sevinciyle evlerine döndü.

Çocuğu olmadığı için kaçırmış

Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk ifadesinde suçunu kabul eden, Adana’da bir kız yurdunda müdür olarak çalışan Birsel G.'nin çocuğu olmadığı için Ayaz bebeği kaçırdığını söyledi. 5 yıldır evli olduğunu anlatan Birsel G., yangından yararlanıp Ayaz bebeği Adana’daki evine götürmek istediğini anlattı.

Emniyetteki sorgusu süren Birsel G.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Birsel G.'nin yatak odasındaki yangını çıkarıp bebeği kasten çıkarıp- çıkarmadığı araştırılıyor.