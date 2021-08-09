Yangın bölgesinden fotoğraf paylaşan Süreyya Yalçın: Beni tanımayanlar duyarsız olduğumu düşündü

Orman yangınları sürerken, Bodrum'da teknede fotoğraf çektirip paylaşan Süreyya Yalçın, "Yangından haberim olmadan o paylaşımı yaptım ve fark edince sildim" diye konuştu.

Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, Sabah gazetesinin sorularını cevapladı, yangın pozuyla ilgili şunları söyledi: "Uzun süredir Türkiye'ye gelmemiştim o gün Türkiye'deki ilk günümdü. Bir gün önce Miami'de evimdeydim zaten televizyon izlemem, yangından haberim olmadan o paylaşımı yaptım ve fark edince sildim.

Fakat olan oldu çok tepki gördüm. Beni tanımayanlar duyarsız olduğumu düşündü. Bana 'Vatan haini' bile dediler. Çok, çok üzüldüm. Herkesten özür diliyorum."