Yangın alarmı çocukları uyandırmıyor

Aaraştırmacılar ve itfaiye yetkilileri yangın alarmlarının çocukları uyandırmayabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Dundee Üniversitesi ve Derbyshire İtfaiye birimi tarafından 34 çocuk üzerinde yapılan testlerde 27'sinin uyanmadığı tespit edildi.

Dundee Üniversitesi adli tıp uzmanı Profesör Niamh Nic Daied "Erkek çocuklarını uyandırmak çok zor. İnsan sesine daha iyi yanıt vereceklerini sanıyoruz" dedi.

Ararştırmacılar kadın sesinin kullanıldığı bir yangın alarmı geliştirdi.

Standart yangın alarmlarının ses frekansı 3000Hz civarında ancak yeni geliştirilen alarmın frekansı 520Hz.

Derbyshire İtfaiye Birimi'nin müdürü Dave Coss bu araştırmaya 2012 yılında bir çift tarafından başlatılan yangında altı çocuğun ölmesinden sonra başladığını açıkladı.

Yaşları 5 ile 13 arasında değişen çocuklar yangın alarmını duymadıkları için uykudan kalkmadılar.

Coss "Bu trajik vakayı incelediğimizde çocukların bir şekilde uyanmasının engellendiğini düşünmüştük" dedi.

Ancak Coss toksikoloji raporunun çocukların yangın alarmına yanıt vermediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Coss ve Profesör Daeid'in beraber yürüttüğü araştırmada yaşları 2 ile 13 arasında değişen 34 çocuğun evine yangın alarmı kondu.

Yapılan altı testte de 27 çocuk yangın alarmı sırasında uykularına devam etti. Yedi kız çocuğu ise en azından bir kez uyandı. Testlerde erkek çocuklarından hiçbiri uyanmadı.

Araştırmacılar yangın alarmlarının çocukları neden uyandırmadığı konusunda birkaç teori olduğunu söylüyor.

Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Rodney Mountain, "Çocukların duyma yetenekleri, beyin fonksiyonları, uyku kalıpları ve beyin gelişimi yetişkinlerinkinden çok farklı. Bizler tehlike uyarısı yapan bir annenin çocuğuna bağırması gibi insan seslerine yanıt vermeye programlanmışız. Çocuklar modern dünyanın dijital uyarı seslerine programlanmış olarak doğmuyor. Bu sesleri öğrenmeleri, tanımaları ve yorumlamaları gerek" dedi.

Araştırmacılar "Dikkat yangın var" diyen bir kadın sesinin kullanıldığı yangın alarmını 500 ailenin denemesini istiyor.