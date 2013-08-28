Yangın 4 gecekonduyu kül etti

İstanbul Sancaktepe'de bir gecekonduda başlayan yangın, çevredeki gecekondulara da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 gecekondu tamamen yandı.

Paşaköy Nişantepe Mahallesi Orçin Sokak'ta bulunan bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki gecekondulara sıçradı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, çabalarının yetersiz kalması üzerine, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yenidoğan, Sultanbeyli, Ümraniye ve Ömerli itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 4 gecekondu kullanılamaz hale geldi, 6 gecekondu da hasar gördü.