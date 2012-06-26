Yandex, ücretsiz depolama servisini kullanıma açtı

Rus arama motoru Yandex, bulut tabanlı ücretsiz veri depolama servisi Yandex.Disk’i Türkçe olarak Türkiye’de kullanıma açtı.

Kullanıcılar, 11 GB’a kadar depolama kapasitesi sunan Yandex.Disk’e yükledikleri belgelere, fotoğraflara, filmlere veya müzik parçalarına internet erişimi olan herhangi bir cihazdan kolayca ulaşabiliyor; dosyalarını, e-posta veya tüm popüler sosyal ağlar üzerinden çevreleriyle paylaşabiliyor. Yandex.Disk kullanıcılara ilk başta 4 GB’lık depolama alanını ücretsiz sunuyor.

Bilgisayarınıza Yandex.Disk uygulamasını yüklediğiniz taktirde 3 GB; uygulama üzerinden birkaç dosya paylaştığınızda 2 GB; arkadaşlarınızla davetiye gönderdiğinizde ise ekstradan 2 GB depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Böylece toplamda 11 GB’lık ücretsiz depolama alanınız oluyor. Bilgisayarınıza yüklediğiniz uygulamayı Türkçe dil destekli kullanmak için Yandex.Disk’in internet sayfasının altında yer alan bölümden uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Hem web arayüzü hem de Windows ve Mac OS masaüstü uygulamaları aracılığıyla kullanılabilen Yandex.Disk, bununla birlikte iOS ve Android platformları için geliştirilen Yandex.Mail mobil sürümüne de entegre bir şekilde çalışıyor. Bulut tabanlı ücretsiz veri depolama servisi Yandex.Disk’i kullanmaya buradan başlayabilir, ilgili uygulamaları indirmek için buraya göz atabilirsiniz.