Rusya merkezli internet arama motoru Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı. Şirketin ekim ayı itibariyle Türkiye'deki ofisini kapatacağı öğrenilirken, Türkiye'deki hizmetlerin devam edeceği, yönetim işlerinin Rusya'daki ofisten yürütüleceği belirtildi.

Marketing Türkiye'nin haberine göre; 1997 yılında kurulan köklü şirket, Türkiye ofisini ekim ayı itibarıyla kapatacak.

Arama motoru ve internet tarayıcısı olarak kullanılan Yandex, Türkiye'de e-ticaret ve navigasyon alanındaki operasyonlarıyla da dikkat çekiyordu. Şirket, Türkiye'deki ofisini kapatıyor olsa da Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Ancak bundan sonra Yandex'in Türkiye'deki operasyonları, Türkiye yerine Rusya'da bulunan ofisten yürütülecek.

Edinilen bilgilere göre, Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatmasının nedeni, pandemi nedeniyle düşen gelirler. Şirketin Türkiye'deki gelirlerinin iyi olduğu ancak global tedbirler kapsamında böyle bir kararın alındığı ifade ediliyor. Yandex'in Türkiye ofisindeki çalışanlar, ekim ayının gelmesiyle birlikte görevlerini noktalamış olacaklar.