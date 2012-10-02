Yandex.Browser kullanıma sunuldu

Rus arama motoru Yandex, internet tarayıcısı Yandex.Browser‘ı kullanıma sundu.

Geçen hafta birinci yaşını özel bir basın etkinliğiyle kutlayan Yandex, kullanıcıların 15, 30, 45 dakika sonrasındaki trafiğin nasıl olabileceğini görmesini sağlayan yeni servisini de kısa bir süre önce duyurmuştu.

Google ile rekabete arama motoru ile başlayan Yandex, şimdi de gözünü internet tarayıcısına dikmiş durumda. Yandex’in internet tarayıcısı Yandex.Browser, tasarım olarak Google Chrome’la büyük benzerlikler taşıyor çünkü Chrome’un altyapısını kullanıyor.

Üstte yer alan Smartbox isimli adres çubuğu sayesinde kullanıcılar Yandex üzerinden hızlı şekilde arama yapabiliyor ve arama sırasında çeşitli anahtar kelime tavsiyelerini görebiliyor. Kullanıcılar yeni bir sekme açmak için + ikonuna tıkladığında ise sıkça ziyaret ettikleri internet sayfalarına kolayca ulaşabiliyor. Bunun yanında kullanıcılar burada yer alan sekiz adet bağlantıyı özelleştirebiliyor.

Kullanıcılar Yandex.Browser’ı bilgisayarlarına yükledikten sonra varsayılan internet tarayıcısı olarak kaydettiklerinde Yandex.Browser internet tarayıcınızda yer alan yer imlerini ve gezinme geçmişini otomatik olarak kopyalıyor. Yandex.Browser’a buradan ulaşabilirsiniz.

http://browser.yandex.com/