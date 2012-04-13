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Bilim / Teknoloji

Yandex, CERN’deki deneylerin verilerini depolayacak

Yandex, CERN’de yürütülen “Büyük Hadron Çarpıştırıcsı Güzellik Deneyi“nde bilim adamlarının topladıkları verileri özel olarak geliştirdiği arama servisine depoluyor

13 Nisan 2012 16:10

 

Son günlerin popüler arama motoru Yandex, CERN’de yürütülen “Büyük Hadron Çarpıştırıcsı Güzellik Deneyi“nde bilim adamlarının topladıkları verileri özel olarak geliştirdiği arama servisine depoluyor.
 
Yürütülen deneyde çok hızlı hareket eden parçacıklar birbiriyle çarpışarak farklı yönlere dağılıyor. Bilim adamlarının “olay” olarak adlandırdığı bu çarpışmalardan elde edilen veriler Yandex’in özel olarak geliştirdiği özel bir arama servisine kaydediliyor ve bilim adamlarının işini kolaylaştırarak istedikleri verilere kolayca ulaşabilmesini sağlıyor.
 
Yandex’in CERN için sunduğu özel arama indeksine bugün bir milyardan fazla veri girilmiş durumda. Yandex’in Teknolojiler Direktörü Ilya Segalovih, teknolojilerini farklı alanlarda kullanabilmelerinin çok ilginç bir tecrübe olduğunu, CERN ile yapılan iş birliğinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ve bu deney haricinde diğer deneylere de katkıda bulunmayı istediklerini açıkladı. CERN araştırma ekibinden Pierluigi Campana da, deneylerinde analiz edilen verilerin milyarlarca olaydan oluştuğunu, bu olayların saptanmasının saatleri bulabildiğini ve arama açısından zor olduğunu belirtti. Yandex’in ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği servis sayesinde, zaman ve kaynaktan dolayı tasarruf sağladıklarını ve bilgilere hızlı şekilde ulaşabildiklerini söyledi.

 

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