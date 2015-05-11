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"Yandaş medyaya 'Bülent Arınç'ı yayına almayın' talimatı verildi"

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz: Saray’dan TV’lerin yayın yönetmenleri aranarak Bülent Arınç’ı yayınlara almayın talimatı gitmiş

11 Mayıs 2015 23:11

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik sert çıkışlarıyla gündeme gelen Bülent Arınç’ın hükümete yakın gazete ve televizyonlara çıkarılmaması talimatı verildiğini öne sürdü. Yavuz "Saray’dan TV’lerin yayın yönetmenleri aranarak Bülent Arınç’ı yayınlara almayın talimatı gitmiş" ifadelerini kullandı. Arınç, son olarak Manisa’da Gülen Cemaati’ne yakın derneklere yapılan polis baskınına yönelik “Ben şimdi Manisa’ya oy verin diyeceğim” çıkışıyla gündeme gelmişti.

Yavuz’un kulis bilgilerine dayandırdığı ve Milli Gazetede “Bir AK Parti’li vekilin Erbakan itirafı” başlığyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Saray ve AKP’de Bülent Arınç sıkıntısı yaşanıyor. ‘’Ben temizim hesabını veremeyeceğim bir şey yok’’ diyerek resti çeken Bülent Arınç’ın son olarak ‘’Manisa’da hangi yüzle oy isteyeceğiz’’ sözleri krizi derinleştirdi. NTV’de yaptığı açıklamalar da cabası oldu.

Saray’dan TV’lerin yayın yönetmenleri aranarak Bülent Arınç’ı yayınlara almayın talimatı gitmiş.

 Arınç’ın ise çevresine, ‘’17 Aralık’ta dört bakanı görevden zamanında almayıp, sonrasında da yüce divana göndermemekle çok büyük hata yaptık. Bunların yolsuzluğu tüm partiye yansıdı. Üç Y ile mücadele eden bir parti bu durumlara düştü’’ demiş. İddiaa’ların yalancısıyız ey okur!”

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