Yandaş belediye isteğine dört önerge birden

"İstifayı düşünüyor musunuz?"

"Artık o koltukta oturmamalı"



"Adaletsiz Adalet Bakanı"

Şahin'in açıklamasıyla ilgili MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner, CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi sundu.MHP'li Şandır, soru önergesinde, Adalet Bakanı Şahin'e, ''Mahalli seçimler öncesinde vatandaşları tehdit mi ediyorsunuz? Bu açıklamayı siyasi etik açısından doğru buluyor musunuz?'' sorularını yöneltti.Hükümetin, AK Parti'li olmayan belediyelerin işlerinin yapılmaması için bir karar alıp almadığını soran Şandır, ''Açıklamanızdan sonra 2B arazileri, AKP'li yandaşlarınıza verilecek gibi bir kanaat oluştu. Bunu düzeltecek misiniz? Açıklamanızın Adalet Bakanı olarak, seçim yasalarına uygun olduğunu düşünüyor musunuz?'' dedi.CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner de Adalet Bakanı Şahin'in yanıtlamasını istediği soru önergesinde, ''Bu açıklamanızla 29 Mart seçiminde, yurttaşlarımızın özgür iradeleriyle tercihlerini ortaya koymalarının önüne geçmeyi mi amaçladınız? Yurttaşlarımızın iktidar partisine oy vermemeleri halinde, hizmet alamayacağını ifade etmeniz, temsil ettiğiniz Adalet Bakanlığı makamına olan güveni zedeledi. İstifa ederek, kamuoyunun endişelerini gidermeyi düşünüyor musunuz?'' sorularını yöneltti.CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sorulara yanıt vermesini istedi:''Bu açıklama, demokrasi ile bağdaşıyor mu? Seçimlere yaklaşık 1 ay kala, iktidar olanaklarıyla vatandaşların oylarının iktidar partisinin adaylarına yönlendirilmeye çalışılması etik mi? İktidarınız döneminde, hangi belediyelerin hangi projelerine engel çıkarıldı? Partinizin yönetimde olduğu belediyelerin Hazine ve İller Bankasına borcu ne kadar? Partinizden seçilen belediye başkanları hakkında, soruşturma açılması için kaç dosya geldi, kaç dosya için soruşturma izni verildi?''CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ise, Şahin'in yanıtlamasını istediği soru önergesinde, hangi belediyelerin, Hükümet ile iyi geçinemediğini ve hangi projelerinin Ankara'dan geçirilmesine engel olunduğunu öğrenmek istedi.Köse, ''Böyle sözlerin gelişmiş başka bir ülkede, bir Bakan tarafından söylenmesi halinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Orada ortaya çıkan sonuçlar gibi davranmayı düşünüyor musunuz? Bu sözler, bireysel görüşünüzü mü yansıtıyor yoksa Hükümet politikası olarak değerlendirilebilir mi?'' diye sordu.CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ise yaptığı yazılı açıklamada, Şahin'in, ''Muhalefet partilerine oy vermeyi düşünen vatandaşları açıkça tehdit ettiğini, demokrasiden nasibini almadığını ve adaletsiz Adalet Bakanı olduğunu bir kez daha gösterdiğini'' kaydetti.Ersin, Şahin'in açıklamalarının, ''Cezalandırma ve baskının ülke genelinde yapıldığının ve muhalefet partilerine oy veren vatandaşları, AK Parti'ye biata zorladığının itirafı'' olduğunu ileri sürerek, ''Şahin, demokrasi dışı, hak ve adaletle bağdaşmayan gözdağı ve tehdit içeren sözlerinden sonra, artık o koltukta oturmamalıdır'' görüşünü dile getirdi.