Yanardağlar uyanıyor mu?

T24 - Filipinler, Kolombiya ve Kongo'dan sonra Kosta Rika'da bulunan ve 19. yüzyıldan bu yana "uyuyan" Turrialba yanardağı da faaliyete geçti.



CNN Türk'ün haberine göre Kosta Rikalı yetkililer, başkent San Jose'nin doğusunda bulunan Turrialba'nın salı günü kül ve duman püskürtmeye başladığını belirterek, yanardağın çevresinde önemli bir yerleşim birimi olmadığını, az sayıda insanın da bölgeden tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki felaketlerle mücadele komisyonu yetkililerinden Vanessa Rosales, yanardağın aktifliğinin artması durumunda başkent San Jose'nin de etkilenebileceğini söyledi.



Yanardağın bulunduğu bölgede yerleşim yerinin çok fazla olmadığını ifade eden Robales, bölgede bulunan 20 kişinin tahliye edildiğini, kalan yaklaşık 30 kişinin de bugün çıkarılacağını kaydetti.



Kosta Rika Yanardağ ve Sismolojik Araştırmalar Kurumu Başkanı Juan Segura da, Turrialba'nın son olarak 1864'de faal olduğunu ve bu faalliğin yaklaşık 22 yıl sonra sona erdiğini dile getirerek, yanardağın en aktif olduğu 1866'da fırlatılan lav ve küllerin yüzlerce kilometre uzaktaki Nikaragua'ya kadar ulaştığının bilindiğini söyledi.



Son yanardağ faaliyetleri



Aralık ayı ortalarında Filipinler'in orta kesimindeki Mayon yanardağı faaliyete geçti ve onbinlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi gündeme geldi. Kolombiya'nın güneyindeki Galeras volkanı ise 2 Ocak'ta faaliyete geçerek, çevreye kaya ve kül fırlatmaya başladı. Yaklaşık 8 bin kişi bölgeden tahliye edilmeye başlandı.



Yanardağın aktifliği sırasında ölen veya yaralanan olmadı, ancak yetkililer yanardağın her an faaliyete geçebileceği uyarısında bulundu. 2009 yılı içinde 10 kez aktif hale geçen ancak can kaybına yol açmayan Galeras'ın 1993 yılındaki faaliyeti sırasında 10 kişi ölmüştü. Yine 2 Ocak'ta Kongo'da bulunan Nyamulagira yanardağı faaliyete geçti.



Hükümet yetkilileri, ulusal park konumundaki bölgeye lav püskürten yanardağın faaliyetlerinin BM helikopterleriyle izlendiğini açıkladı.