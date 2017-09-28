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Deutsche Welle

Yanardağ tehdidi altındaki adada zorunlu tahliye

Güney Pasifik'teki adalar ülkesi Vanuatu'ya bağlı 11 bin nüfuslu bir adada, yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle zorunlu tahliye kararı alındı. 6 Ekim'e kadar tüm adanın boşaltılması hedefleniyor.

28 Eylül 2017 13:28

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Vanuatu devletine bağlı Ambae adasındaki yanardağın infilak etme ihtimali üzerine resmi makamlarca adanın tahliyesine karar verildi. Hükümet sözcüsü Hilaire Bule can kaybı riski nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 11 bin nüfuslu adanın zorunlu olarak boşaltılmasına karar verdiğini açıkladı.

Ada sakinleri, Manaro volkanının duman püskürttüğünü ve yerin altından gürültülerin geldiğini bildiriyor.

Avustralya'nın doğusundaki Vanuatu irili ufaklı 65 adadan oluşuyor. Büyük patlama ihtimaline karşı yanardağın yakınlarında yaşayan adalılar Ambae'nin diğer bölgelerine nakledildi. Yanardağı havadan inceleyen Yeni Zelandalı yetkililer volkanın duman, kül ve kaya parçaları püskürttüğünü bildirdiler. Yanardağdaki faaliyetin ne yönde gelişeceği kestirilemeyeceğinden adada yaşayanların komşu adalarda barındırılması kararlaştırıldı.

Vanuatu hükümet sözcüsü Bule tahliye operasyonu için 2 milyon dolar ayrıldığını ve muhtemel yağmalama olaylarına karşı polis sayısının artırıldığını açıkladı. Sözcü şiddetli fırtınalara karşı adalarda özel barınma merkezleri bulunduğunu ancak yanardağ patlamalarına hazırlıklı olmadıklarını söyledi.

280 bin nüfuslu Vanuatu'da altı faal yanardağ bulunuyor. Pasifik Okyanusu'nun ‘ateş çemberi' üzerinde yer alan takımadalar sık sık kasırga şiddetindeki fırtınalara ve depremlere sahne oluyor.

DW, ap/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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