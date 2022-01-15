Yanardağ patlamasının ardından Tonga'da tsunami uyarısı verildi

T24 Dış Haberler

Okyanusun altındaki bir yanardağın patlamasının ardından Pasifik ülkesi Tonga'da tsunami uyarısı yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Tonga kıyılarına büyük dalgaların vurduğu görüldü.

Hunga Tonga Hunga Ha’apai Yanardağı'nda peş peşe meydana gelen patlamaların en büyüğü cumartesi günü görüldü.

Cumartesi günü büyük patlamalardan biri uydu tarafından görüntülendi. Bunun, bir uydu tarafından görüntülenen en büyük yanardağ patlamalarından biri olduğu belirtildi.

Tonga Meteoroloji Servisi, ülke genelinde tsunami alarmı verildiğini bildirdi.