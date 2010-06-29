Yanardağ küllerinden kalem

T24-

Kozyatağı'ndaki Byotel'de düzenlenen toplantıyla, ''Homo Sapiens'' kalemlerin tanıtımı yapıldı. Özel tasarım kalemler üreten ve ABD Başkanı Barack Obama'nın da kalemi olarak bilinen ''Divina'' modeli kalemin de üreticisi İtalyan Visconti firmasının İtalya İhracat ve Satış Direktörü Roberto Sacchi, el yapımı özel tasarım kalemleri, belli bir tarih, tema veya sanata göre ürettiklerini, kalemlerin Türkiye'de de büyük ses getirdiğini dile getirdi.

Dünyada yaşanan küresel krizin Avrupa'daki ülkeleri etkilediğini, bunların kendilerine de satış olarak yansıdığını, ancak Türkiye'deki satışlarda krizin etkilerini gözlemlemediklerini ifade eden Sacchi, geçmiş yıllarda ürettikleri ''Divina'' modeli kalemleri başta ABD Başkanı Obama olmak üzere dünya liderlerinin kullandığını söyledi.

Sacchi, 4 ay önce piyasaya çıkardıkları ''Homo Sapiens'' kalemler hakkında da bilgi vererek, kalemlerin Etna Yanardağı'nın lavları kullanılarak üretildiğini, kırılmaz ve çizilmez olduğunu belirtti.

Kalemlerin ucunun, 23 ayar paladyumdan yapıldığını anlatan Sacchi, kalemlerin 8 farklı ucunun bulunduğunu kaydetti.

Art Grup Genel Müdürü Orhan da özel üretim Visconti kalemlerini birkaç yıldır Türkiye'de piyasaya sunduklarını, Obama'nın kalemi olarak bilinen ''Divina'' modelinin 980 Avrodan satıldığını ifade etti.

Orhan, Çin'deki yasak şehirden etkilenerek, altın, gümüş ve pırlanta olarak yapılan ''Divina Royal'' modeli kalemler hakkında bilgi vererek, altından yapılan, 9 bin 500 Avrodan Türkiye'de piyasa çıkarılan bu kalemden bir adet satıldığını, onu da futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in aldığını duyurdu.

Ayrıca, ''Türkiye Kalemi'' adı verilen bir modelden İtalyan firmaya bin 923 adet sipariş verdiklerini kaydeden Orhan, bu kalemleri başta Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan olmak üzere devletin üst düzeyinin kullandığını dile getirdi.

Özel tasarım olan bu kalemlerin, seçkin mağazalarda satışa sunulduğunu belirten Orhan, Visconti'nin ''Homo Sapiens'' modeli kalemlerini de Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Orhan, ''Özel üretilen bu kalemlerden Türkiye'ye ilk etapta 240 adet gelecek ve 190-380 Avro arasında satışa sunulacak'' diye konuştu.

Tanıtım toplantısında ''Homo Sapiens'' kalemlerin çizilmez ve kırılmaz olduğunu göstermek amacıyla mini bir gösteri sunuldu. Toplantıya katılanlardan çekiçle kalemi kırmaları istendi, kalemlerin kırılmadığı test edildi.