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Dünya

Yanardağ aniden patladı: 5 dağcı öldü

Filipinlerde Mayon yanardağının aniden patlaması sonucu 5 dağcı hayatını kaybetti

07 Mayıs 2013 12:58

Filipinler'de faaliyete geçen Mayon yanardağının havaya devasa taşlar ve kül püskürtmesi sonucu 5 dağcı yaşamını yitirdi.

Albay eyaleti Valisi Joey Salceda, bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma görevlisiyle helikopter gönderildiğini, 7 dağcının yaralı kurtarıldığını söyledi.

Yanardağın krateri yakınlarında hala 10 dağcının bulunduğu sanılıyor. Dağcılara kılavuzluk eden Kenneth Jesalya ise yanardağın aniden püskürtmeye başladığı, taşların çarpması sonucu aralarında bir Alman ve bir Avusturya vatandaşının da bulunduğu 5 dağcının öldüğünü söyledi.

Filipinler Sismoloji Enstitüsü Müdürü Renato Solidum, başkent Manila'nın 340 kilometre güneydoğusunda yer alan ve ülkenin en aktif volkanlarından biri kabul edilen Mayon yanardağındaki hareketliliğin normal olduğunu belirtti.

Son 400 yıl içinde 40 kez lav püskürten Mayon yanardağı, en son 2010 yılında faaliyete geçmiş ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.

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