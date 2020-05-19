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Yanan tarlada emekli savcının cesedi bulundu

Emekli savcı Zeki Sökmen'in yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği değerlendirildi

19 Mayıs 2020 19:55

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Salihpaşalar mahallesinde çıkan ot yangınına giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarlanın ortasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin emekli savcı Zeki Sökmen’e ait olduğunu belirlendi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Salihpaşalar mahallesi Merdivenli mevkiinde bir arazide ot yangını çıktığı ihbarı yapıldı. Olay yerine 112 Acil ambulansı, Menteşe itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan tarladaki otlara müdahale ederken tarlanın ortasında bir erkek cesedi buldu. Anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Bayır Karakol ekipleri erkek cesedi üzerinde yaptıkları incelemede, cesedin emekli savcı Zeki Sökmen’e ait olduğunu belirledi.

Emekli savcının tarladaki yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği değerlendirilirken, savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)

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