Yanan tarlada emekli savcının cesedi bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Salihpaşalar mahallesinde çıkan ot yangınına giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarlanın ortasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin emekli savcı Zeki Sökmen’e ait olduğunu belirlendi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Salihpaşalar mahallesi Merdivenli mevkiinde bir arazide ot yangını çıktığı ihbarı yapıldı. Olay yerine 112 Acil ambulansı, Menteşe itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.