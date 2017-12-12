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Yanan samanlıkta direğe bağlanmış erkek cesedi bulundu

Sait KARADUMAN/ŞUHUT (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı

12 Aralık 2017 18:43

Sait KARADUMAN/ŞUHUT (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut ilçesinde, belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından samanlıkta yapılan incelemede, zincirle direğe bağlanmış Ali Çaputçu\'nun (30) cansız bedeni bulundu.
Şuhut\'a bağlı Mahmut köyde, sabah saatlerinde bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Ali Çaputçu\'ya ait olduğu belirlendi.
Kim ya da kimler tarafından zincirle direğe bağlandığı tespit edilemeyen Ali Çaputçu\'nun yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, vücudunda da yanık izlerine rastlandı. Ali Çaputçu\'nun cenazesi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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