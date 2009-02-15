Yanan saç derinize süt ile masaj yapın

Saç şekillendirici aletleri kullanırken bir yerinizi yakarsanız, hemen ilk müdahaleyi yapın. Yanan yere soğuk kompres uygulamak, yapılması gereken ilk işlem olmalı. Krem ve süt ise yanık acısını azaltmayı sağlar.



* Saçınızı maşa ile kıvırırken yüzünüzü yaktıysanız: Yanan yere soğuk bir bez ile hafif baskı yapın. Sonra cildin iyileşmesini hızlandırmak için yaranın üzerine vazelin uygulayabilirsiniz.

* Sıcak bir saç şekillendiricisi kullanırken parmak uçlarınız yandıysa: Yanan bölgeye bir dakika boyunca buz uygulayın, sonra yoğun bir el kremi sürün.

* Fön makinesi ile saç derinizi yakarsanız: iki dakika yanan bölgeye soğuk kompres yapın. Sonra üstüne süte batırılmış pamuk gezdirin.

