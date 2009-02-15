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Sağlık

Yanan saç derinize süt ile masaj yapın

Saç şekillendirici aletleri kullanırken bir yerinizi yakarsanız, hemen ilk müdahaleyi yapın.

15 Şubat 2009 02:00

Saç şekillendirici aletleri kullanırken bir yerinizi yakarsanız, hemen ilk müdahaleyi yapın. Yanan yere soğuk kompres uygulamak, yapılması gereken ilk işlem olmalı. Krem ve süt ise yanık acısını azaltmayı sağlar.

* Saçınızı maşa ile kıvırırken yüzünüzü yaktıysanız: Yanan yere soğuk bir bez ile hafif baskı yapın. Sonra cildin iyileşmesini hızlandırmak için yaranın üzerine vazelin uygulayabilirsiniz.
* Sıcak bir saç şekillendiricisi kullanırken parmak uçlarınız yandıysa: Yanan bölgeye bir dakika boyunca buz uygulayın, sonra yoğun bir el kremi sürün.
* Fön makinesi ile saç derinizi yakarsanız: iki dakika yanan bölgeye soğuk kompres yapın. Sonra üstüne süte batırılmış pamuk gezdirin.

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