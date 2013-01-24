Yanan peynir kamyonu tüneli kapattı

Norveç'te bir karayolu tüneli, kamyon dolusu peynirin yanması yüzünden kapatıldı.



Norveç'in kuzeyindeki Tysfjord'da bir tünelde 'brunost' adıyla bilinen karamelize, kahverengi rengi keçi peyniri yüklü kamyon alev aldı.Yaklaşık 27 ton peynir tam beş gün yanarak zehirli gazlar yaydı.

Kamyon şoförü yangını zamanında farkedip, tünelin girişine yakın bir yerde aracı terkettiği için zarar görmedi.



Yetkililer, bu yüzden ağır hasar gören tünelin yeniden ulaşıma açılmasının haftalarca sürebileceğini bildirken, Jeolog Viggo Aronsen, "güvenli hale gelinceye kadar içeri giremeyiz" şeklinde konuştu.



Polis memuru Viggo Berg de, peynirin yağ ve şeker oranı yüksek olduğu için benzin gibi yandığını söyledi.



Norveç karayolları yetkililerinden Kjell Bjoern Vinje, 'Bildiğim kadarıyla ilk kez Norveç yollarında peynir yangını çıktı. Kahverengi peynirin bu kadar iyi yandığını bilmezdim" dedi.

(BBCTürkçe)