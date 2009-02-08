Yanan otomobili söndürürken öldüler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kaza sonrası yanmaya başlayan otomobili söndürmeye çalışan 4 kişi, alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu öldü.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Edirne yönüne giden Sinan Caniaz'ın (23) kullandığı 59 YN 890 plakalı otomobil, Marmaracık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, yanmaya başladı.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sinan Caniaz ve kardeşi Kenan Caniaz (18) ile yardım istemeleri üzerine olay yerine gelen arkadaşları Süleyman Hilmi Çakırlı (25) ve Serkan Dikkaş (26), yanan otomobili söndürmeye başladı.



Bu sırada, Hakan Sak idaresindeki 59 PD 552 plakalı kamyonet, otomobili söndürmeye çalışan 4 kişiye çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 gencin cesetleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekiplerince yakalanan kamyonet sürücüsü Sak'ın 114 promil alkollü olduğu tespit edildi.

