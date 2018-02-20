T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yanan otomobilde ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişiden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray'ın cenazeleri, Turhal ilçesinde toprağa verildi

20 Şubat 2018 18:37

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişiden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray\'ın cenazeleri, Turhal ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, geçen pazar günü akşam saatlerinde, Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa\'dan akraba ziyareti sonrası il merkezine dönen Ahmet Paray\'ın (58) kullandığı 60 AP 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ahmet, eşi Kadriye (49) ve kızları Damla Nur Paray (18) ile genç kızın arkadaşı Evranur Gür (17) ve sürücünün kuzeni Selma Yalçın Oğuz (53) yanarak, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda DNA testi yapılan cenazelerden 4\'ü, sabah saatlerinde Tokat\'ta getirildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Turhal ilçesine götürüldü.
TABUTUNA KIRMIZI DUVAK KONULDU
Kazada ölenlerden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray için Turhal ilçesindeki asri mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Paray ailesinin yakınlarının yanı sıra Damla Nur Paray\'ın okul arkadaşları katıldı. 
Cenazede Damla Nur Paray’ın tabutunun üzerine kırmızı duvak konuldu. Törene katılan arkadaşları, Damla Nur için \'\'Daha gelin olacaktı\'\' diyerek, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Paray ailesinin 3 ferdi, son yolculuklarına uğurlandı. 3 çocukları bulunan Ahmet- Kadriye Paray çiftinden geri oğulları Mehmet Erman ve Erkan Paray kaldı.
Aynı kazada yaşamını yitiren liseli Evranur Gür\'ün ise ikindi namazının ardından Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde toprağa verileceği belirtildi. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda bulunan Selma Yalçın Oğuz\'un DNA testinin ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTURHAL Tokat DHATOKATKadriyeDamla Nur ParayTurhalKazaTokat NiksarGökdereErbaaAhmet ParayAPOtomobildenAhmetEvranur GürSelma Yalçın OğuzOlaydanDNAAnkaraAdli Tıp Kurumu DNATokatCenazeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24