Yanan otomobilde ölen 5 kişinin cenazesi DNA testi için Ankara'ya gönderildi (2)

İKİ ARKADAŞIN SINIFINDA HÜZÜN

Kazada ölen iki arkadaş Damla Nur Paray ile Evranur Gür’ün birlikte eğitim gördüğü Boğaziçi Lisesi 11/B sınıfında olayın üzüntüsü yaşandı. Aynı sınıfta okuyan Damla Nur ve Evranur\'un birlikte oturduğu sıralarına fotoğrafları konuldu. Arkadaşları ise fotoğraflarının yanına karanfil bıraktı.

\'ÖLÜME DE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER\'

Okul Müdürü Abbas Daşkıran, iki öğrencilerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Daşkıran, Damla Nur ile Evranur sürekli birlikte olan, iki samimi arkadaş olduğunu ifade ederek, \"Maalesef ölüme de birlikte yürüdüler. Allah rahmet eylesin, kalanlarına sabır eylesin. Ölüm zor ama genç ölümü maalesef daha da zor\" dedi.

Sınıf arkadaşları ise Damla Nur ile Evranur’un çok yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, \'\'Ayrılmazlardı hiç bir zaman. Zaten ölüm de ayırmadı onları. Beklemediğimiz bir durum. Halen şoktayız\'\' dedi.

Evranur Gür\'ün 13 Şubat\'ta sosyal medya hesabından yaptığı \'Bir avuç ömrün kalmış gibi gül\' paylaşımı da dikkat geçti.



FOTOĞRAFLI