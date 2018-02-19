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Yanan otomobilde ölen 5 kişinin cenazesi DNA testi için Ankara'ya gönderildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

19 Şubat 2018 15:43

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, istinat duvarına çarpıp, alev alan otomobilde yanarak, yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yanan otomobilin LPG\'li olduğu belirlendi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa\'dan il merkezine giden Ahmet Paray (58) yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ahmet, eşi Kadriye (49) ve kızları Damla Nur Paray (18) ile Evranur Gür (17) ve Selma Yalçın Oğuz (53) yanarak, yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü otomobilden çıkarılan ve Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 kişinin cenazesi, dün gece DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otomobildekilerin Erbaa ilçesine akraba ziyaretine gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobilde bulunan Evranur Gür\'ün ise liseden arkadaşı Damla Nur Paray\'a eşlik etmek için ilçeye gittiği belirlendi. Selma Yalçın Oğuz\'un da sürücü Ahmet Paray\'ın kuzeni olduğu belirtildi. 
ARAÇTA LPG VARDI
Öte yandan kazada yaşamını yitiren araç sürücüsü Ahmet Paray\'ın Tokat Valiliği\'nde yemekhane sorumlusu memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Paray\'ın kullandığı otomobilde LPG takılı olduğu ve çarpma sonucu yanmaya bunun sebep olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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