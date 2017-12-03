Yanan otomobilde 2 ceset bulundu (2)

ÖLENLER DAYI-YEĞEN

Kütahya\'da, henüz belirlenemeyen nedenle yanan otomobilde cansız bedenleri bulunan 2 kişinin, Serkan Sarı (17) ile dayısı Kamil Çolak (37) olduğu belirlendi.

Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında yanan 43 RE 791 plakalı otomobil, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Jandarma ekipleri, otomobilde incelemelerini sürdürürken, Çolak ile yeğeni Sarı\'ya ait olduğu belirlenen iki cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Ölen Kamil Çolak\'ın kasten yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından emniyette suç kaydının bulunduğu, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.