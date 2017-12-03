T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yanan otomobilde 2 ceset bulundu (2)

ÖLENLER DAYI-YEĞEN  Kütahya'da, henüz belirlenemeyen nedenle yanan otomobilde cansız bedenleri bulunan 2 kişinin, Serkan Sarı (17) ile dayısı Kamil Çolak (37) olduğu belirlendi

03 Aralık 2017 19:54

ÖLENLER DAYI-YEĞEN 
Kütahya\'da, henüz belirlenemeyen nedenle yanan otomobilde cansız bedenleri bulunan 2 kişinin, Serkan Sarı (17) ile dayısı Kamil Çolak (37) olduğu belirlendi.
Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında yanan 43 RE 791 plakalı otomobil, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Jandarma ekipleri, otomobilde incelemelerini sürdürürken, Çolak ile yeğeni Sarı\'ya ait olduğu belirlenen iki cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Ölen Kamil Çolak\'ın kasten yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından emniyette suç kaydının bulunduğu, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DAYIYEĞEN  KütahyaSerkan SarıKamilAslanapaREKütahyaJandarma KomutanlığıJandarmaSarıBursa Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24