Yanan otomobil, köprüde trafiği durdurdu

Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmekte olan bir otomobil, Boğaziçi Köprüsü çıkışında alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmekte olan bir otomobil, köprü bitiminde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracının yandığını gören sürücü, yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanırken köprü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.