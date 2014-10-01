Yanan ormanlık alana ikinci otel inşaatı!

Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki, 7 yıl önce çıkan yangınla 238 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu Güvercinlik Koyu'nda 1000 yatak kapasiteli ikinci otel inşaatına başlandı. Denize yaklaşık 50 metre uzaklıka inşa edilecek ve 60 milyona mal olacak otelin 2017 yılında tamamlanması planlandı.

Orman kasten yakıldı iddiası

Oktay Çayırlı'nın DHA'da yer alan haberine göre, Milas'ın Meşelik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Güvercinlik Turizm Merkezi' olarak belirlenen ormanlık alan 2006 yılında turistik tesis yapılması amacıyla 3 ayrı şirkete 85, 80 ve 95 dönüm olarak tahsis edildi. Tahsis ardından bu bölgede, 15 Temmuz 2007 tarihinde, 3 ayrı noktada birden büyük yangın çıktı. Yangında koruma altındaki Halep çamlarının da yer aldığı 238 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangından sonra ormanın turistik tesis kurmak için kasten yakıldığı iddialarını gündeme getiren Yurtsever Cephe Bodrum İnisiyatifi, tahsislerin kaldırılması için girişimlerde bulundu. Ancak, bu girişimler sonuçsuz kaldı. 2008 yılında MNG tarafından otel inşaatı çalışmalarına başlanıp, denize dolgu yapıldı.

78 dönümde ikinci otel inşaatı

İlk otel inşaatının büyük bölümünün tamamlanması ardından bölgede ikinci otel için çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meşelik Mahallesi Güvercinlik Koyu Mevkii'nde yer alan, Güvercinlik Turizm Merkezi olarak tahsis edilen 4 numaralı parsel üzerindeki 78 bin 791 metrekarelik arazi üzerinde Güvercinlik Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından otel yapılması için çalışma başlatıldı. Milas- Bodrum bölgesine, gelen yerli ve yabancı gruplara konaklama, toplantı, spor, eğlence, dinlenme olanaklarını sağlamak amacıyla 1000 yatak ve 490 oda kapasiteli olarak inşa edilecek olan otelin, proje yatırım tutarının 60 milyon lira olduğu belirtildi.

Denize yaklaşık 50 metre mesafede inşa edilen ve 2017 yılında tamamlanması planlanan, tesiste ayrıca 1000 kişilik restoran, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, jakuzi, fitness center, hamam, buhar odası, masaj odaları, sauna, gece kulübü, 200 kişilik konferans salonu, lobi bar, pastane, panoramik asansörler, servis asansörleri, misafir çalışma ofisi, doktor odası, bavul odası, kapalı otopark, erkek ve kadır kuaförü üniteleri yer alacağı açıklandı.



Tesis tamamlandığında yaz aylarında 400 personel çalıştırılacağı, bu sayının kışın talebe göre azaltılacağı da öğrenildi. Proje kapsamında, ilerleyen süreçte tesise deniz kıyısı kesiminde iskele yapılması da planlandığı ifade edildi. Milas Belediyesi mücavir alanları içerisinde yer alan tesisin, proje alanına ait imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak.