Milas'taki orman yangınında 30 hektar kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına 10 helikopter ve 4 uçak ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Akçakaya Mahallesi'ni Köyiçi Mezarlık mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Yangın bölgesine, Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine bağlı ekipler sevk edildi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Aydın ve Muğla'dan orman ekipleri de çağrıldı.

Havadan 10 helikopter ve 4 uçakla müdahale edilen yangının, Elmalı, Dikmenasarı, Ahmetler Göleti ve Kabaçam mevkisine sıçraması nedeniyle söndürme çalışmaları söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

30 hektar zarar gördü

Milas Kaymakamı Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Gürel, "Akçakaya Mahallemizde başlayan yangına şu an müdahale ediliyor. Yangında orman teşkilatımız ve Muğla Büyükşehir Belediyesinden ekiplerimiz görev yapıyor. Şu an ciğerlerimiz yanıyor. İnşallah en kısa sürede söndürürüz" dedi.