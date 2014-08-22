T24 LogoT24 Logo
Çevre

Milas'taki orman yangınında 30 hektar kül oldu

Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

22 Ağustos 2014 20:33

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına 10 helikopter ve 4 uçak ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Akçakaya Mahallesi'ni Köyiçi Mezarlık mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine, Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine bağlı ekipler sevk edildi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Aydın ve Muğla'dan orman ekipleri de çağrıldı.

Havadan 10 helikopter ve 4 uçakla müdahale edilen yangının, Elmalı, Dikmenasarı, Ahmetler Göleti ve Kabaçam mevkisine sıçraması nedeniyle söndürme çalışmaları söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

 

30 hektar zarar gördü

 

Milas Kaymakamı Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Gürel, "Akçakaya Mahallemizde başlayan yangına şu an müdahale ediliyor. Yangında orman teşkilatımız ve Muğla Büyükşehir Belediyesinden ekiplerimiz görev yapıyor. Şu an ciğerlerimiz yanıyor. İnşallah en kısa sürede söndürürüz" dedi.

 

 

ETİKETLER

muğlamilaskaymakamfuat gürelmüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24