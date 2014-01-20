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Çevre

Kimyasal tankerde patlama meydana geldi; bir işçi öldü

İstanbul'un Pendik ilçesi açıklarındaki kimyasal tankerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı öğenildi

20 Ocak 2014 16:54

Pendik açıklarında bulunan 101 metre boyundaki boş kimyasal tankerinde patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Söndürülen tanker yan yattı. Olayda yaralanan beş işçiden biri hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, boş olduğu belirtilen kimyasal tanker gemisiyle ilgili açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri, gemide patlama ihbarı aldıkları bunun üzerine kurtarma ve söndürme gemilerini sevkettiklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Saat 13:24’te Tuzla Tersaneler bölgesinde demir yerinde, Türkiye bayraklı Tıbıl isimli kimyasal tankerde patlama olduğu ihbarı alınması üzerine derhal kuruluşumuza ait Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botu ile Kurtarma 1 ve Kurtarma 7 römorkörleri olay mahalline sevk edilmiştir" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan ikinci açıklamada ise, "Gemi kaptanı ile yapılan görüşmede; gemide bulunan toplam 19 personelin tamamının tahliye edildiği, 4 personelin yaralı olduğu, 1 personelin ise vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Patlama nedeniyle 2 metrelik yara oluştuğu bilgisi alınmıştır. Gemi kaptanıyla birlikte baş mühendis, 2. kaptan ve 1 gemicinin saat 15:10 itibariyle inceleme yapmak üzere gemi üzerine çıkmışlardır. Gemi sancak tarafa meyilli olup, draftlarında saat 14:30 dan itibaren bir değişiklik tespit edilmemiştir" denildi.

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