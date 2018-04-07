 YANAN HASTANEDEN DUMAN YÜKSELDİ, İTFAİYE BİNAYA GELDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanan bölümün üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.

Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane penceresinden çıkan duman

-İtfaiye ekibinin gelmesi

-İnceleme yapması



