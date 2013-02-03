Yanan evden ceset çıktı!

Polis, evin tuvaletinde bulunan cesedin, inşaat mühendisi Mehmet Günay’a (39) ait olduğunu belirlediği cesedin belinde tel bağlı olduğunu tespit etti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yangın, saat 06.00 sıralarında Gayrettepe Fuat Sarp Sokak Numara 1/6’daki dairede başladı. Kısa sürede dairenin tamamını saran alevler çevrede büyük korku yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından dış kapası kilitli olan daireye pencereden giren itfaiye ekipleri, evin tuvaletinde tamamen yanmış bir ceset buldu. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve giren polisin yaptığı inceleme ve araştırma sonucu cesedin yaklaşık 4 yıldır dairede yaşayan ve bir yıl önce eşinden boşandığı söylenen inşaat mühendisi Mehmet Günay’a ait olduğu belirlendi. Tuvalette bulunan cesedin belinde tel bağlı olduğu ancak tamamen yanan cesettin telle nereye bağlı olduğunun tespit edilmediği belirtildi. Evin kapısının kilitli olması nedeniyle Mehmet Günay’ın intihar etmiş olabileceğini düşünen polis, cinayet ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürüyor.

Yakınlarının polise verdiği ifadeye göre, inşaat firması bulunan Mehmet Günay, 2001 yılında iflas etti. Bir süre başka firmalarda çalışan Günay, ekonomik sorunlar yaşadı. Bir çocuk babası Günay, bir yıl önce de eşinden boşandı. Komşuları, Günay’ın son 6 aydır evden fazla dışarı çıkmadığını söyledi. Aynı binada oturan Uğur Aydın, "Yangın üst kata da sıçradı. İnsanları dışarı çıkarttık. Fakat içeride bir kişi vardı, maalesef hayatını kaybetti. Neden çıktığı hakkında bir bilgimiz yok. Polis inceliyor. Kendisi mühendis ve yalnız yaşayan biri" dedi. Günay’ın cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

