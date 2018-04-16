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Yanan cipten erkek cesedi çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde, ormanlık alanda yanmış cipte erkek cesedi bulundu

16 Nisan 2018 16:38

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde, ormanlık alanda yanmış cipte erkek cesedi bulundu. Cesedin, cipin sahibi iş insanı Murat Ö.’ye (55) ait olduğu sanılırken, olayla ilgili olarak iki oğlu ve eşi gözaltına alındı.
Torbalı’ya bağlı Ahmeti Köyü ile Zeytinköy arasında kalan ormanlık alanda yanmış cip görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın Torbalılı iş insanı Murat Ö.’ye ait olduğu anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, yanan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan olaydan sonra, iş insanının oğlunun bir arkadaşının, Murat Ö.\'yü ailesinin öldürdüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Murat Ö.’nün eşi Ö.Ö. ve oğulları B.Ö. ile H.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yanan cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Murat Ö.\'nün ağabeyinden DNA örneği alındığı öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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