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Yanan bina Sarkis Balyan tarafından yapılmıştı

Feriye Sarayları olarak da bilinen Galatasaray Üniversitesi’nin yanan binası, Çırağan Sarayı’nın müştemilatı olarak faaliyet göstermekteydi

23 Ocak 2013 10:39

 

Fer’iye Sarayları, Sultan Sarayları, İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı, Cemaleddin Efendi Sahil Sarayı ve Seyfeddin Efendi Sahil Sarayları isimleri ile de tanınmıştır. Bu saraylara Fer’iye denilmesinin nedeni de padişahın yaz aylarında yaşadığı esas sarayın yanında ikinci derecede önemli yapılar olmasından kaynaklanmıştır. 
Fer’iye Sarayları’nda tarihte geçen en önemli olay, Sultan Abdülaziz’in (1861–1876) tahttan indirilmesinden sonra, önce Topkapı Sarayı’na sonra da Fer’iye Sarayları’nın günümüzde Kabataş Lisesi olarak kullanılan bölümüne getirilmiş ve Sultan Abdülaziz burada odasında ölü olarak bulunmuştur. Bazı tarihçilere göre öldürülmüş, bazılarına göre de intihar etmiştir. 
Sultan Abdülaziz döneminde mimar Sarkis Balyan tarafından 1871 yılında inşa edilen ve resmi adı ‘İbrahim Tevfik Efendi Sahilsarayı’ olan bina, uzun yıllar Galatasaray Lisesi’nin kız bölümü dersliği ve yatakhanesi olarak kullanıldıktan sonra Galatasaray İlkokulu’na tahsis edilmiş ve 1992 yılında da üniversiteye devredilmişti. 
 

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